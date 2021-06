Gedenken am 23. Juni 2021 auf dem Friedhof Ostercappeln

Vertreter der Serbisch-Orthodoxen Gemeinde beteten für die Toten (Archivfoto).

Oliver Krato

Ostercappeln. Im dritten Anlauf können Gedenkfeier und Friedensandacht auf dem Friedhof Ostercappeln stattfinden. Beginn ist am Mittwoch, 23. Juni 2021, 18 Uhr. Zuvor musste zweimal coronabedingt abgesagt werden.

Diese Veranstaltung des Starken Dorfes – zunächst in der Karwoche 2020 und erneut 2021 vorbereitet – erinnert an mehrere Ereignisse rund um den Zweiten Weltkrieg. Anlass sollte 2020 „75 Jahre Kriegsende in Ostercappeln, Ostern 1945 – 2