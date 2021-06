Grüne in Ostercappeln mit Rekordzahl an Kandidaten

Die Grünen schicken 16 Bewerber ins Rennen um den Gemeinderat Ostercappeln. Dabei ist die Spitzenkandidatin Jana Broeker-Stockhoff.

Bündnis 90/Die Grünen

Ostercappeln. Mit einer rekordverdächtigen Zahl an Kandidaten tritt Bündnis 90/Die Grünen in der Gemeinde Ostercappeln zur Kommunalwahl im September an.

Nachdem das Veranstaltungszentrum Schwagstorf kurzfristig als Tagungsstätte ausfiel, wurde umgehend der Biolandhof Hellbaum als neuer Veranstaltungsort gefunden. Am Ende des Abends war klar: Die Partei hat die Zahl ihrer Kandidaturen für de