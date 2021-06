Vermisster Surfer am Kronensee Ostercappeln: So lief die Suche

Zwei Stunden suchten 80 Einsatzkräfte am Samstagabend am Kronensee in Schwagstorf nach einem vermissten Windsurfer.

Heinz-Jürgen Reiß

Ostercappeln. Am Kronensee in Ostercappeln wurde am Samstagabend eine gekenterte Person vermisst. 80 Einsatzkräfte rückten zur Suche an. Der Gesuchte spielte derweil Tischtennis.

Um kurz nach 19 Uhr am Samstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Einsatzstichwort "TH Person Wasser", heißt: "Technische Hilfeleistung" bei einem Menschen, der sich auf einem Wasser befindet. In diesem Fall der Kronensee in Sc