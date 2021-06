Vermisster Kitesurfer am Kronensee in Ostercappeln wieder da

Einsatzkräfte suchten den Kronensee in Ostercappeln nach dem vermissten Kitesurfer ab.

NWM-TV

Ostercappeln. Am Kronensee in Ostercappeln wurde am Samstagabend eine Person vermisst - doch sie konnte gefunden werden.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Samstagabend sagte, wurde am Kronensee in Ostercappeln ein Kitesurfer vermisst. Einsatzkräfte suchten den See ab. Eine Zeugin meldete gegenüber unserer Redaktion, dass der Mann später unversehrt aufgefunden