Kitesurfer am Kronensee in Ostercappeln vermisst

Einsatzkräfte suchen den Kronensee in Ostercappeln nach dem vermissten Kitesurfer ab.

Heinz-Jürgen Reiß

Ostercappeln. Am Kronensee in Ostercappeln läuft derzeit ein Feuerwehreinsatz. Eine Person wird vermisst.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Samstagabend sagte, wird am Kronensee in Ostercappeln ein Kitesurfer vermisst. Einsatzkräfte suchten den See ab. Gegen 19.45 Uhr war die Feuerwehr noch im Einsatz.Wir aktualisieren den Artikel, sobald weite