Svenja und Jens Dierker wurden 2019 zum Schützenpaar und sind es aufgrund der ausgefallenen Festivitäten bis heute.

Svenja Dierker

Venne. Der Hofstaat muss Zuhause bleiben – kein Schützenfest in Venne. Das Königspaar ist deshalb seit 2019 ununterbrochen im Amt. Da kommt Wehmut auf. Aber auch Hoffnung.

In einem Brief an die Redaktion richtet sich das Königspaar an alle Venner: "Auch in diesem Jahr können wir leider kein Schützenfest mit euch feiern. Somit grüßen wir euch auf diesem Wege ganz herzlich mit einem dreifachen Horrido." Svenja