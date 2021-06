Mit dem Workshop "Who Am I?" möchte der Jugendtreff Ostercappeln Kindern und Jugendlichen ein interaktives Angebot machen. Dabei soll unter Einbezug sozialer Medien wie Instagram und TikTok ein Krimi über eine fiktive Person entstehen.

dpa/Christoph Dernbach

Ostercappeln. Unter dem Titel "Who Am I?" können Jugendliche in Ostercappeln vom 18. bis 20. Juni eine eigene digitale Krimigeschichte erstellen. Ein Spiel, an dem dann jeder teilnehmen kann.

Alex wacht im Krankenhaus auf und kann sich plötzlich an nichts mehr erinnern. Was ist passiert, und wer ist Alex überhaupt? So beginnt eine Geschichte, die erst noch weiter geschrieben werden soll. Und zwar von Kindern und Jugendlichen aus