Vor dem Ausbau der Straße kommt der Rückbau im Venner Erlengrund.

Rainer Westendorf

Venne. Der Erlengrund in Venne ist inzwischen komplett bebaut. Jetzt folgt in Abstimmung mit den Anwohnern der Endausbau der Siedlungsstraße. Zwei weitere Wohnbaugebiete sind in der Ortschaft derzeit noch in Planung.

Die Erschließung des vier Hektar großen Neubaugebietes „Erlengrund" begann vor genau vier Jahren. 35 Bauplätze befinden sich auf dem Areal, das an die vorhandene Bebauung nördlich der Bgm.-Bergmann-Straße anschließt. Die Niedersäc