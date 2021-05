Stammt aus Ostercappeln: Timo Beermann, Profi beim VfL Osnabrück (Archivfoto).

Helmut Kemme

Ostercappeln. Total konzentriert gehen die Fußballer des VfL Osnabrück den letzten Spieltag der 2. Liga am Sonntag in Aue an. „Wir haben alle Bock drauf“, verspricht der aus Ostercappeln stammende Timo Beermann als Abwehr-Größe der Lila-Weißen im Interview.

Herr Beermann, Woche für Woche unter Erfolgsdruck mit dem VfL Osnabrück in der 2. Liga. Jetzt wollen Sie am Sonntag die Chance auf den Klassenerhalt nutzen. Wie gehen Sie und ihre Teamkollegen das Spiel in Aue an?Wir freuen uns natürlich ri