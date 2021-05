Die Grundkonstruktion steht. Über diese Brücke werden künftig die Schulbusse fahren.

Rainer Westendorf

Venne. Der Bau der barrierefreien Bushalte an der Straße am Mühlenbach in Venne läuft seit einer Woche. Doch wie kommen die Busse auf das Schulgelände? Sie müssen eine Brücke überqueren. Am Dienstag ist ein Durchlass eingebaut worden. Somit steht die Grundkonstruktion.

Ein Vorhaben, das erheblichen logistischen Aufwand erforderte. Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag war das benötigte Material mit mehreren Lastwagen angeliefert worden. Die mit dem Bau der Schulbushaltestelle beauftragte Firma Dall