Nach zwei Tagen: Regenbogen-Ersatzfahne an Schwagstorfer Kirche auch gestohlen

Die Regenbogenfahne am Turm der St. Marienkirche in Schwagstorf ist schon zum zweiten Mal binnen weniger Tagen gestohlen worden.

Pfarreiengemeinschaft Ostercappeln St. Lambertus

Schwagstorf. Nur zwei Tage hing die Ersatzfahne am Kirchturm von St. Marien. An Christi Himmelfahrt wurde die Regenbogenfahne erneut gestohlen. Mit ihr wollen die Kirchenvertreter ein Willkommenszeichen an queere (schwule) Gläubige senden.

Am Donnerstag fragte eine Anwohnerin den Gemeinderat: "Habt ihr die Fahne schon wieder abgehängt?" Nein, lautete die Antwort, sie war gerade erst wieder am Kirchturm befestigt worden. Kirchenvorstand Herbert Riese entdeckte daraufhin e