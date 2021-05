Gibt es noch Baugrundstücke am Südhang in Ostercappeln?

Kies wird geliefert. Die Erschließung des Areals kann beginnen.

Rainer Westendorf

Ostercappeln. In Ostercappeln entsteht ein neues Wohnbaugebiet. Das Areal heißt "Am Südhang". Die Erschließungsarbeiten haben jetzt begonnen. Gibt es noch freie Grundstücke auf der Fläche?

Der Bereich "Am Südhang" ist schon seit Längerem als Wohnbaufläche vorgesehen. Der am 15. August 2015 in Kraft getretene Flächennutzungsplan der Gemeinde Ostercappeln sieht das vor. Die Fläche liegt an der Venner Straße in Richtung Schwagst