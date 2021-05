Auf dem Rasen vor der Schule liegen die riesigen Wurzeln der gefällten Laubbäume.

Rainer Westendorf

Venne. Der Bau der barrierefreien Schulbushalte an der Straße am Mühlenbach in Venne hat begonnen. Ziel ist es, für mehr Sicherheit zu sorgen. Bislang mussten die Grundschulkinder die Straße überqueren, um auf das Schulgelände zu kommen.

Was ist in Venne geplant? Derzeit halten die Busse auf dem Parkplatz gegenüber des Schulareals. Künftig ist die Haltestelle direkt auf dem Schulgelände platziert. Die Sicherheit der Mädchen und Jungen wird dadurch verbessert.Errichte