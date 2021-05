52-Jähriger in Venne von eigenem Lkw überrollt und getötet

Der Lkw wurde nach dem Unglück durch die Feuerwehr mit einer Seilwinde gesichert.

Heinz-Jürgen Reiß

Venne. Bei einem tragischen Unfall am Burlagen Weg in Ostercappeln-Venne ist am Montag ein 52-jähriger Mann aus Bramsche tödlich verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann Dieselkraftstoff gegen 12.30 Uhr in der dortigen Sandgrube abliefern wollen. Der Mann stieg aus und wurde dann offensichtlich vom eigenen Lkw überrollt. Der Fahrer (52) wurde tödlich verletzt, weil v