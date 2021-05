Lauter Lieblingsbilder: Unter dem Künstlernamen „Baoona“ stellt die Bad Essenerin Beate Köckler zurzeit ihre Werke in der Alten Mädchenschule aus.

Cornelia Müller

Ostercappeln. Trauzimmer oder Traurigzimmer? Wenn keine Kunst an den Wänden der Alten Mädchenschule am Kirchplatz in Ostercappeln hängt, dann fehlt etwas. Und das wäre, gerade bei so besonderen Anlässen wie einer Trauung, wirklich traurig.

Deshalb sorgt der Kulturring Ostercappeln (Kurios) auch während des Lockdowns dafür, dass Künstler hier ihre Werke ausstellen können. Aktuell sind es Zeichnungen und Bilder von Beate Köckler aus Bad Essen, die hier unter dem Künstlernamen „