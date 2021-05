Gleich werden die Blumen überreicht. Im Bild Tanja Krautstrunk mit ihrem Nachfolger Matthias Haferung auf der Treppe sowie Christopher Bußmann (links) und Rainer Ellermann.

Stefan Gelhot

Schwagstorf. Tanja Krautstrunk, Leiterin der Kindertagesstätte Schwagstorf, verlässt die Gemeinde Ostercappeln und übernimmt eine andere Aufgabe in Osnabrück. Knapp drei Jahre lang hat sie die Kita geführt.

Zum 1. August 2018 übernahm sie die Leitung der Einrichtung an der Mühlenstraße in Schwagstorf. Zuvor war sie als Referentin in der Katholischen Familienbildungsstätte Osnabrück (FABI) tätig.Fachdienstleiter Christopher Bußmann und Bür