Gunter Demnig im Jahr 2008 in Ostercappeln, als er dort Stolpersteine verlegte (Archivfoto).

Rainer Westendorf

Ostercappeln/Bohmte. Der Kölner Künstler Gunter Demnig wird am 30. September weitere Stolpersteine in Ostercappeln und Bohmte verlegen. Die Steine erinnern an jüdisches Leben in den beiden Ortschaften.

"Wir von der ,Stiftung-Spuren-Gunter Demnig' haben einen Termin für Stolpersteinverlegungen erhalten", teilt Franz Kahlert, Schriftführer des Vereins "Starkes Dorf" Ostercappeln mit. Laut Kahlert wird Demnig an diesem Tag zunächst die Kreis