Bingo! Warum Grundschulkinder eine Blühwiese in Ostercappeln anlegen

Vor dem Start der Aktion: Mädchen und Jungen der 3a und 3b, Lehrkräfte, Jugendpflegerin und Ortsratsmitglieder auf der Flächen oberhalb der Schule.

Rainer Westendorf

Ostercappeln. Der Boden ist bereitet hinter dem neuen Parkplatz oberhalb der Grundschule am Wiehengebirge in Ostercappeln. Hier wird eine Blühwiese angelegt. Kinder dritten Grundschulklassen haben am Dienstag die Samen ausgebracht. Wie kam es zu dem Projekt?

"Natur begeistert", so heißt ein Projekt der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung. Gefördert werden Erlebnisse von Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren. Das Ziel: Die Mädchen und Jungen langfristig für Natur und Umwelt zu begei