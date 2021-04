Kahlschlag oder forstwirtschaftliche Arbeiten in Ostercappeln?

Die Buchenbestände am Ostercappelner Kammweg leiden unter der Trockenheit. Viele Bäume sind gefällt worden.

Rainer Westendorf

Ostercappeln. In Ostercappeln sind zahlreiche Buchen gefällt worden. Betroffen sind Bereiche am Kammweg, Grünen Weg und Wittekindsweg. In den kommenden Tagen und Wochen werden weitere Bäume entfernt. Ist das nun ein Kahlschlag oder eine forstwirtschaftliche Maßnahme?

Bürger hatten sich bei der Gemeinde und dem Landkreis gemeldet und die Notwendigkeit der Fällaktion in Zweifel gezogen. Die Bäume in Ostercappeln waren in Abstimmung mit Bezirksförster Karl-Heinz Koopmann entfernt worden. Das gilt auch für