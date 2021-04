Gefällte Bäume in der Nähe der Marienkapelle Ostercappeln. Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht werden weiter Bäume in der Ortschaft entfernt.

Rainer Westendorf

Ostercappeln. In der Ortschaft Ostercappeln müssen weitere Bäume gefällt werden. Diese umfangreichen forstwirtschaftlichen Maßnahmen seien unausweichlich notwendig, so Bürgermeister Rainer Ellermann.

Schon vor einigen Wochen sind Bäume in den Bereichen am Kammweg, Grünen Weg und Wittekindsweg gefällt worden. Außerdem sind Flächen an der Halle auf dem Berge und in Nähe der Marienkapelle betroffen. Die Gemeinde Ostercappeln