Zwei Wölfe in der Gemeinde Ostercappeln mit dem Handy gefilmt

Auch im Wittlager Land gibt es immer wieder Wolfssichtungen, zuletzt in der vergangenen Woche.

dpa/Lino Mirgeler

Vennermoor/Belm. Wölfe werden seit mehreren Jahren immer wieder auch im Wittlager Land gesichtet. Zuletzt in Vennermoor. Und in Belm lief am vergangenen Sonntag ein Wolf vor einen Pkw.

Am vergangenen Mittwoch (7. April) konnte ein Mitarbeiter des Torfwerks Schwegermoor auf einer Abbaufläche in Vennermoor (Gemeinde Ostercappeln) kurz vor der Grenze zu Kalkriese zwei Wölfe mit dem Handy filmen, die trotz Lärms ruhig weiter