Starker Qualm führt in Venne zu einem Feuerwehreinsatz

Die Feuerwehrkräfte stellten schnell fest, dass es zwar in Venne kräftig qualmte aber nicht brannte.

Heinz-Jürgen Reiß

Venne. Am Montag gegen 15 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Ostercappeln Venne und Schwagstorf mit dem Alarmstichwort "Feuer Gebäude" nach Venne in die Straße "In der Strothe" gerufen.

An Ort und Stelle eingetroffen stellte sich heraus, dass vermutlich verbranntes Essen auf einem Herd zu der starken Verrauchung geführt hatte. Ob es sich um vergessenes Essen handelte oder um einen technischen Defekt, konnte während des Ein