100. Geburtstag in Schwagstorf: Adolf Gödecker wuchs mit 13 Geschwistern auf

Trotz Corona erhielt Adolf Gödecker zu seinem 100. Geburtstag Besuch von Ortsbürgermeister Karl-Heinz Rohrmann – aber nur kurz zum Gratulieren und zum Übergeben der Ehrenurkunden von Land, Landkreis und Gemeinde.

Karin Kemper

Schwagstorf. Wer am Dienstag in Schwagstorf auf der Mittelstraße unterwegs war, konnte es unmöglich übersehen. Im Hause Gödecker stand ein besonderes Ereignis an, nämlich der 100. Geburtstag von Adolf Gödecker. Drei Luftballons mit den dazugehörigen Ziffern verrieten es.

Das Feiern musste coronabedingt anders verlaufen als ursprünglich geplant, nämlich in ganz kleiner Runde zuhause. Aber einer ließ es sich nicht nehmen, zum Gratulieren zu kommen: Karl-Heinz Rohrmann. Schließlich lebt der Schwagstorfer Ortsb