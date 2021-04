Pkw-Fahrerin wird bei Zusammenstoß in Haaren schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich B 51/Vehrter Straße wurden drei Personen verletzt.

Heinz-Jürgen Reiß

Haaren. Schwer verletzt wurde am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr die Fahrerin eines Opel Astra bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Vehrter Straße/Bremer Straße (B 51).

Der Fahrer eines Mercedes A-Klasse war mit seinem Auto in Richtung Osnabrück auf der B 51 unterwegs. Laut Aussagen von Zeugen missachtete er an der Kreuzung mit der Vehrter Straße eine rote Ampel und fuhr in die Kreuzung ein, berichtet die