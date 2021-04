Bei einem Unfall in Schwagstorf am Ostersamstag wurde ein Straßenbaum gefällt.

Heinz-Jürgen Reiß

Ostercappeln. Bei einem Unfall am Samstagmorgen in Schwagstorf hat ein Auto einen Baum am Straßenrand gefällt und kam erst in einem Graben zum Stehen.

Gegen neun Uhr war die 25-jährige Fahrerin eines Opel mit ihrem Beifahrer am Ostersamstag auf der Hauptstraße (B 218) in Richtung Leckermühle unterwegs. Durch einen Fahrfehler beim Überholen in Höhe der Felsener Straße gerät der Wagen jedoc