In Zukunft mehr Plätze für die Kinderbetreuung in Venne

Eine landwirtschaftlich genutzte Fläche oberhalb des Mühlenbachs (Vordergrund) wird Standort des zweiten Kindergartens im Ort.

Rainer Westendorf

Venne. Der Neubau einer zweiten Kindertagesstätte in Venne kann realisiert werden. Der Gemeinderat Ostercappeln hat das Projekt in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Wo sie hinkommt und wann es losgeht.

Was ist in der Ortschaft geplant? Vorgesehen ist der Bau eines Kindergartens mit zunächst zwei Gruppen (Kita und Krippe) und einer optionalen Erweiterungsmöglichkeit um weitere bis zu vier Gruppen. Außerdem soll der heutige Kindergarten am