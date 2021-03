Am Kammweg in Ostercappeln sind zahlreiche Bäume gefällt worden.

Rainer Westendorf

Ostercappeln. In der Ortschaft Ostercappeln sind zahlreiche Buchen gefällt worden. Betroffen sind Bereiche am Kammweg, Grünen Weg und Wittekindsweg. Außerdem Flächen an der Halle auf dem Berge und in Nähe der Marienkapelle. War die Fällaktion notwendig?

"Die Gemeinde Ostercappeln hatte in Wahrnehmung ihrer Verkehrssicherungspflicht Anfang März Baumfällarbeiten am Schützenhaus und Sportplatz sowie am Grünen Weg durchgeführt", sagt Fachdienstleiter Michael Borgmeier auf Anfrage unserer