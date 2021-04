Sind bereit für die Gartensaison: Rita und Lothar Tiemann aus Haaren.

Rainer Westendorf

Haaren. Auf dem Hof Tiemann in Niederhaaren in der Gemeinde Ostercappeln beginnt immer im April die Gartensaison. Das Besondere: Dort können Kunden Gemüse selbst ernten. Die Resonanz ist riesig; in diesem Jahr wird die Anbaufläche verdoppelt.

Die Selbstpflückerei funktioniert so ähnlich wie bei den Blumenfeldern, die Landwirte in vielen Orten in der Region angelegt haben: Ohne Anmeldung kommen, ernten, Geld in eine Kasse stecken. Im Häuschen mit der Kasse am Rand der Felder häng