Versuchter Mord in Ostercappeln: Rechtsmediziner zählt 31 Stiche

Der Prozess vor dem Landgericht gegen einen 36-Jährigen aus Ostercappeln wegen versuchten Mordes wurde am Mittwoch fortgesetzt (Symbolfoto).

Jörn Martens

Osnabrück/Ostercappeln. Fortsetzung des Prozesses gegen einen 36-Jährigen aus Ostercappeln vor dem Landgericht Osnabrück. Ihm wird vorgeworfen, seine Frau am 11. September vergangenen Jahres in der Küche der eigenen Wohnung mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt zu haben. Am Mittwoch sagte ein Rechtsmediziner aus.

Der Rechtsmediziner hatte die Verletzungen des Opfers einen Tag nach der Tat im Osnabrücker Marienhospital begutachtet. Darüber gab es vor Gericht Auskunft.Aus seinen Ausführungen ging zunächst hervor, dass es sich bei der Tatwaffe um ein i