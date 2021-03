Weg ist frei für zwei neue Wohnbaugebiete in Venne

Der Bereich "Tiefer Weg" in Venne liegt oberhalb der Sportanlagen. Die Fläche ist rund drei Hektar groß (Archivfoto).

Friedrich Lüke

Venne. In Venne können die Erschließungsarbeiten für zwei Wohnbaugebiete beginnen. Der Rat der Gemeinde Ostercappeln hat in seiner Sitzung am Dienstagabend die Bebauungspläne als Satzung beschlossen. Um welche Gebiete handelt es sich?

Es geht um den Bebauungsplan Nr. 70 "Tiefer Weg" und den Plan Nr. 71 "Auf der Weide". Die Fläche am Tiefen Weg liegt nördlich des Siedlungsbereichs „Am Mühlenbach“ oberhalb des Sport- und des Reitplatzes.Das künftige Wohnbaugebiet ist gut d