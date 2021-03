Bei einem Auffahrunfall in Venne entstanden leichte Schäden an den beiden beteiligten Fahrzeugen.

Heinz-Juergen Reiß

Venne. Am Freitagnachmittag kam es auf der Straße In der Wöste in Venne zu einem Auffahrunfall. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstanden leichte Schäden.

Ein Taxifahrer war mit einem Fahrgast auf der Straße In der Wöste in Richtung Vörden unterwegs, als er kurz vor der schmalen Kanalbrücke aufgrund des Gegenverkehrs halten musste. Der nachfolgende Fahrer eines BMW erkannte die Situation offe