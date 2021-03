In welcher Form könnte die Kirmes in Ostercappeln 2021 gefeiert werden?

Helge Holz

Ostercappeln. Am zweiten Septemberwochenende ist traditionell Kirmeszeit in Ostercappeln. Im vergangenen Jahr musste die 354. Auflage der Veranstaltung allerdings aufgrund der Corona-Regelungen abgesagt werden. Was ist 2021 geplant?

Die Corona-Pandemie ist noch nicht überstanden und es ist Mitte März natürlich noch nicht abzusehen, welche Regelungen für öffentliche Großveranstaltungen im September gelten. Geplanter Termin der Kirmes ist vom 10. bis 12. September. Der K