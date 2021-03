Unbekannter fordert Kinder in Ostercappeln auf, Welpen im Auto anzusehen

Zwei Kinder sollen am Dienstag in Mönkehöfen von einem Unbekannten aus einem Auto angesprochen worden sein (Symbolbild).

dpa/Tim Brakemeier

Ostercappeln. In Ostercappeln sollen Kinder aus einem Auto heraus von einem Unbekannten aufgefordert worden sein, sich Welpen anzuschauen. Der Polizei ist der Sachverhalt bekannt.

Zwei Frauen informierten jüngst in zwei lokalen Facebook-Gruppen darüber, dass Kinder am Dienstag in Ostercappeln-Mönkehöfen aus einem schwarzen Auto heraus aufgefordert worden seien, sich Hundewelpen anzusehen. Die Polizei bestätigte auf N