Dieser Zolleinsatz hat sich gelohnt: Am Montag konnten in Ostercappeln-Venne Drogen in nicht geringer Menge sichergestellt werden.

Heinz-Jürgen Reiß

Venne . In Venne waren am Donnerstag viele immer noch geschockt, dass in ihrem Dorf "so etwas" aufgedeckt wurde. Fahnder des Zoll hatten am Montag bei der Durchsuchung eines Einfamilienhauses große Mengen Drogen sichergestellt. Die Mengen der sichergestellten (Party-)Drogen sind erstaunlich.

Mindestens 5,3 Kilogramm Amphetamin und 4,8 Kilogramm MDMA (Methylen-Dioxy-Met-Amphetamin) zur Herstellung von Partydogen fanden die Zollbeamten. Mit Unterstützung des Zollfahndungsamtes Essen – Dienstsitz Nordhorn – nahmen die Ermitt