Ein Platz für viele Bäume am Kronenbrink in Ostercappeln

Die Fläche des künftigen Baumparks liegt an der Straße "Kronenbrink" in der Ortschaft Ostercappeln.

Rainer Westendorf

Ostercappeln. Eine neue Fläche in der Gemeinde Ostercappeln für den Baumpark ist gefunden. Der Ortsrat Ostercappeln hat in seiner jüngsten Sitzung dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, die Bäume des Jahres künftig auf einem Areal an der Straße Kronenbrink südlich des evangelischen Friedhofs zu pflanzen.

Die Fläche in Nähe des Friedhofs liegt in der Ortschaft Ostercappeln. Daher hat sich der Ortsrat mit diesem Thema befasst.Wo liegt ein potenzielles Grundstück? Diese Frage hatte sich gestellt, denn im Baumpark in Schwagstorf ist nur noch Pl