Zoll Frankfurt veranlasst Hausdurchsuchung in Venne

Der Zoll Frankfurt benötigte in Venne bei einem Einsatz die Unterstützung der Frei9willigen Feuerwehr.

Heinz-Jürgen Reiß

Venne. Am späten Montagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Venne gegen 17.15 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung gerufen. Er erfolgte eine Hausdurchsuchung unter Federführung des Zolls Frankfurt.

Nähere Informationen zu der Aktion werden derzeit nach Angaben der zuständigen Pressestelle des Zolls in Frankfurt nicht herausgegeben. Die Vorgehensweise, so hieß es am Dienstagvormittag, beruht auf einer Absprache mit der Staatsanwaltscha