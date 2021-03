Trotz Widerstands: Nächste Phase zur Erweiterung des Gewerbegebiets in Venne

Die Erweiterungsfläche schließt an das Häcker-Areal in Richtung Schwagstorf an (Archivfoto).

Friedrich Lüke

Venne. Die nächste Phase des Bauleitverfahrens zur Erweiterung des Gewerbegebiets an der Bundesstraße 218 in Venne kann beginnen. Mit den Stimmen der CDU-Mehrheit stimmte der Ortsrat Venne am Donnerstagabend den Entwurfsplanungen zur Änderung des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans zu.

Worum geht es bei dem Vorhaben? Südlich und östlich des Gewerbegebiets, auf dem seit 2020 Häcker Küchen produziert, soll eine weitere Fläche für die gewerbliche Nutzung erschlossen werden. Das vorgesehene Areal ist rund 20 Hektar groß. Das