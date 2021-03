Versucher Mord in Ostercappeln? Die Ehefrau sagt aus

Vor dem Landgericht Osnabrück wurde der Prozess wegen versuchten Mordes gegen einen Mann aus Ostercappeln fortgesetzt (Symbolfoto).

Jörn Martens

Osnabrück/Ostercappeln. Am Donnerstag wurde die Verhandlung gegen einen 36‐Jährigen aus Ostercappeln wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Osnabrück fortgesetzt. Er hatte im September vergangenen Jahres seine Frau mit mehreren Messerstichen schwer verletzt. Wie erlebte das Opfer die Tat, die sich in der Küche des Ehepaares abspielte?

„Ich wollte Frühstück für die Kinder machen“, berichtete die 36‐jährige Ehefrau über den frühen Morgen des 11. September 2020. Mit ihrem Mann sei sie währenddessen in Streit geraten. „Er sagte, er hätte was im Auge“, so die Frau, „aber ich