Sportplatz "Auf dem Berge" in Ostercappeln kann saniert werden

Die Sportanlage "Auf dem Berge" in Ostercappeln. Die Kommune erhält Bundesgelder für die Sanierung.

Rainer Westendorf

Ostercappeln. Der Sportplatz "Auf dem Berge" in Ostercappeln kann saniert werden. Die Gemeinde erhält dafür Bundesmittel in Höhe von 457.020 Euro. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat den Antrag der Kommune am Mittwoch genehmigt, wie der hiesige Bundestagsabgeordnete André Berghegger mitteilt.

Das Geld entstammt dem Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur, das vom Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat verwaltet wird. Ziel dieses Bundesprogramms ist mit einem Gesamt