Wird ein zweiter Kindergarten in Venne errichtet?

Der Kindergarten am Immenkamp in Venne. Im Gespräch ist der Bau einer zweiten Kindertagesstätte in unmittelbarer Nachbarschaft zur bestehenden Einrichtung.

Rainer Westendorf

Venne. Soll ein zweiter Kindergarten in Venne gebaut werden? Der Ortsrat spricht über das Thema Kinderbetreuung in seiner nächsten Sitzung an diesem Donnerstag, 4. März, im Veranstaltungszentrum Schwagstorf. Die Verwaltung hat dazu eine umfangreiche Vorlage erarbeitet.

Hintergrund: Der Rat der Gemeinde hatte 2018 das Konzept „Kindergartenplanung 2025“ beschlossen. Der Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen steigt seit Jahren in der Kommune an. Zudem haben sich die qualitativen Anforderungen erhöht. E