Wer wird Bürgermeister in der Gemeinde Ostercappeln? Parteien auf Kandidatensuche

Die Bürgermeisterwahlen stehen am 12. September an. Wie viele Bewerber gibt es in der Gemeinde Ostercappeln? (Symbolfoto).

dpa/Jan Woitas

Ostercappeln. Die CDU Ostercappeln hat am Mittwochabend ihren Bürgermeisterkandidaten gekürt. Erik Ballmeyer tritt bei den Kommunalwahlen am 12. September an. Gibt es weitere Bewerber für das Bürgermeisteramt?

Die SPD in der Gemeinde Ostercappeln werde auf jeden Fall mit einem eigenen Kandidaten ins Rennen gehen, sagt Johannes Klecker, der Vorsitzende der Sozialdemokraten. "Wir sind in Gesprächen." Derzeit wird also ein Kandidat gesucht. Einen ge