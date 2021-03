In Ostercappeln übergab Landesbischof Ralf Meister gleich an zwei Kirchengemeinden Osterkerzen, nämlich an Pastorin Bettina Lorenz-Holthusen und an Andreas Pöhlmann aus Arenshorst.

Martin Lorenz

Ostercappeln/Bad Essen. Welche Kirchengemeinden lassen sich im Wittlager Land für einen Besuch zusammenfassen? Vor dieser Frage standen Landesbischof Ralf Meister und die Bischofskanzlei, als es darum ging, die Route für die Übergabe von Osterkerzen festzulegen.

Vorgesehen ist, in der Passionszeit 18 Tagestouren zu absolvieren und dabei rund 100 Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen zu besuchen. Am Sonntag war auch das Wittlager Land an der Reihe. Das E-Auto des evangelischen Landesbischofs