Versuchter Mord in Ostercappeln? Polizisten berichten vom Tag der Tat

Vor dem Landgericht Osnabrück wird ein Fall verhandelt, in dem es um versuchten Mord geht (Symbolfoto).

Jörn Martens

Osnabrück/Ostercappeln. Hat ihm eine Stimme die Tat befohlen? Vor dem Landgericht Osnabrück wurde am Donnerstag die Verhandlung um den versuchten Mord an einer Frau aus Ostercappeln fortgesetzt. Der 36-jährige Ehemann soll sie am 11. September 2020 mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben.

Sieben Polizeibeamte sagten am Donnerstag im Rahmen der Hauptverhandlung im Schwurgerichtssaal des Landgerichtes aus. Ein Beamter der Polizeistation Bohmte gehörte zu der ersten Funkstreifeneinheit, die am Tatort eintraf. Er gab an, den Ang