Wer tritt für die CDU bei der Bürgermeisterwahl in Ostercappeln an?

Wer besetzt nach der Kommunalwahl den Chefsessel im Rathaus Ostercappeln? Die CDU hat jetzt ihren Bewerber nominiert (Archivfoto).

Rainer Westendorf

Vennermoor. Wen schickt die CDU bei den Kommunalwahlen in das Rennen um das Bürgermeisteramt? Die Partei kürte am Mittwochabend auf einer Mitgliederversammlung im Saal Beinker in Vennermoor ihren Kandidaten. Das Votum war eindeutig, dennoch gab es eine überraschende Wendung.

Am 12. September finden in Niedersachsen die Kommunalwahlen statt. In der Gemeinde Ostercappeln entscheidet sich dann auch, wer neuer hauptamtlicher Bürgermeister wird. Amtsinhaber Rainer Ellermann (CDU) tritt nicht wieder an. Er ist seit 2