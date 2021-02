Neues Grundstück für die Bäume des Jahres in Ostercappeln

Die künftige Baumparkfläche liegt an der Straße Kronenbrink Nähe des Friedhofs Ostercappeln.

Rainer Westendorf

Ostercappeln. Wohin mit den Bäumen des Jahres? Im Baumpark am Friedhof in Schwagstorf ist nur noch Platz für einen einzigen Baum. Der Standort einer neuen Fläche könnte in der Ortschaft Ostercappeln liegen.

Darüber spricht der Ortsrat in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 3. März, im Veranstaltungszentrum Schwagstorf. Beginn ist um 18 Uhr. Stimmt das Gremium den Plänen zu, trifft danach der Verwaltungsaussschuss (VA) die endgültige Entscheid