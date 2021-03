Verwaltung in Ostercappeln zwei Tage im März nicht erreichbar

Blick auf den Anbau am Rathaus. Demnächst bezieht das Mitarbeiterteam die neuen Büroräume.

Friedrich Lüke

Ostercappeln. Das Rathaus Ostercappeln wird erweitert und modernisiert. Der nächste Schritt: Im März wird die Informationstechnik in den neuen Räumen installiert. Das Rathaus ist daher am Dienstag, 9. und Mittwoch, 10. März nicht zu erreichen.

Aufgrund der erforderlichen Umzugsmaßnahmen sind das Rathaus sowie die Nebenstellen in Schwagstorf und in Venne an diesen beiden Tagen laut Pressemitteilung der Kommune mit allen Dienstleistungen geschlossen. "Leider ist auch eine telefonis