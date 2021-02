Fachlehrer Tim Heiser (links) und Schulleiter Stefan Schubert. Davor stehen die drei neuen 3-D-Drucker.

Rainer Westendorf

Ostercappeln. In der Ludwig-Windthorst-Schule Ostercappeln (LWS) werden künftig hochmoderne 3-D-Drucker eine wichtige Rolle im Unterricht spielen. Möglich ist das, weil die Oberschule vom Niedersächsischen Kultusministerium als Projektschule „Additive Fertigung – 3-D-Druck in der Schule“ ausgewählt wurde.

Damit ist die LWS in Ostercappeln eine von nur wenigen Schulen im Bundesland, die an diesem Projekt teilnehmen. Im Herbst hatte sich die Windthorst-Schule beworben. Die Bewerbung ging an die "Landesinitiative n-21: Schulen in Niedersachsen"