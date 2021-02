Ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 51 in Ostercappeln-Haaren sorgte für eine (inzwischen aufgehobene) Sperrung der Straße.

Heinz-Jürgen Reiß

Ostercappeln. Am frühen Montagmorgen gegen 5.30 Uhr kam es auf der B51 in Ostercappeln-Haaren zu einem Unfall, an dem drei Autos beteiligt waren. Die Bundesstraße war nach dem Zusammenstoß zwischen der Abfahrt Vehrte und der Schledehauser Straße in Ostercappeln gesperrt.

Gegen 5.30 Uhr wurde die Feuerwehr Ostercappeln zu dem Unfall "mit eingeklemmter Person", so die Erstmeldung, zur Bremer Straße (B 51) gerufen. In Höhe der Ziegelei war ein mit einer Person besetzter VW Golf, der aus Richtung Be