Auf der Großen Straße in Ostercappeln entstand Sachschaden an einem Personenwagen, gegen den ein Lkw gestoßen war.

Heinz-Jürgen Reiß

Ostercappeln. Am Donnerstag gegen 7.30 Uhr kam es in Ostercappeln zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Lkw und ein Personenwagen beteiligt waren.

Der Fahrer eines Lkws einer Entsorgungsfirma wollte aus der Klosterstraße kommend nach links in die Große Straße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer VW-Fahrerin, die aus der Bahnhofstraße kam und geradeaus in der Großen Straß