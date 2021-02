Schnee in Ostercappeln geräumt und beträchtlichen Schaden verursacht

Der Kunststoffplatz mit beschädigtem Belag vor der Halle auf dem Berge.

Gemeinde Ostercappeln

Ostercappeln. Zu einem außergewöhnlichen Fall von Sachbeschädigung ist es in Ostercappeln gekommen. Dabei wurde der Kunststoffplatz "Auf dem Berge" erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Die Gemeindeverwaltung hat am Dienstag festgestellt, dass eine bislang unbekannte Person in den vergangenen Tagen mit größerem Gerät den Kunststoffplatz an der Halle „Auf dem Berge“ befahren hat."Neben der Tatsache, dass auf dem Kunststoffp